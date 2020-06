PS5, dove vedere la presentazione in streaming

Matteo Tontini,

PS5 sta per essere svelata al mondo intero: la presentazione della console di prossima generazione Sony è prevista per oggi, 11 giugno 2020, alle 22.00 (ora italiana).

Nei mesi scorsi sono state rivelate le prime caratteristiche di PlayStation 5, così come il suo controller ufficiale, ma ancora molto deve essere mostrato al grande pubblico. Ecco perché l’evento di questa sera è attesissimo dai giocatori, che non vedono l’ora di saperne di più al riguardo. Ad annunciare la presentazione è stata Sony stessa nei giorni scorsi, specificando che “il programma preregistrato sarà trasmesso a 1080p e 30 fps“. Inoltre, l’azienda ha confermato che saranno finalmente mostrati i giochi riprodotti sulla piattaforma, ecco perché consiglia di goderseli su un televisore (possibilmente in 4K) e indossando un paio di cuffie.

Dove vedere l’evento in streaming

La presentazione di PS5 durerà poco più di un’ora e l’azienda nipponica ha dovuto optare per un format digitale per adattarsi alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di PlayStation.

Stando a quanto dichiarato, l’iniziativa fa parte di una serie di aggiornamenti su PS5; dopo la presentazione, afferma Sony, ci sarà tanto altro ancora, quindi, da condividere con i giocatori.

Difficile immaginare quali saranno i titoli mostrati durante l’evento, chissà che la società non decida di stupire i suoi fan con qualche esclusiva a sorpresa. Grande attesa inoltre per il prezzo: negli ultimi mesi si sono alternate numerose voci di corridoio al riguardo, e sarà interessante scoprire se la macchina sarà alla portata di tutti o verrà lanciata a un costo più elevato.