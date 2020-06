PS5, i migliori giochi mostrati durante l’evento

Matteo Tontini,

Sony ha presentato PlayStation 5 nel corso di un evento streaming intitolato The Future of Gaming, molto atteso dai fan di tutto il mondo. Oltre al reveal della console di nuova generazione, è stata l’occasione per mostrare al grande pubblico una serie di giochi PS5 che andranno a debuttare sulla novella piattaforma come esclusive e non.

Sono molti i titoli esibiti con efficaci trailer, ma quali sono i migliori presentati? Difficile dirlo a primo impatto, ma, sulla base di quanto abbiamo visto, proviamo a sbilanciarci un po’ giustificando le varie scelte.

I migliori giochi PlayStation 5 svelati

Di seguito è possibile trovare i trailer e le descrizioni dei migliori giochi PS5 mostrati durante la presentazione, ma si tratta di una raccolta puramente soggettiva.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Non troppo diverso dal titolo dedicato all’Uomo Ragno di Insomniac, quello incentrato sul nuovo Spider-Man, Miles Morales, si mostra come un prodotto adrenalinico e assolutamente divertente. Il giocatore vestirà ancora una volta il costume del supereroe funambolo per proteggere Manhattan dai criminali, potendo esplorare ogni angolino della città. Proprio il fatto che ci sia un predecessore degno di nota, fa stare in un certo senso tranquilli i fan Marvel.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Il nuovo titolo dedicato a uno dei duo PlayStation più amati di sempre è una vera gioia per gli occhi: ricco di azione e grandi esplosioni, Ratchet & Clank: Rift Apart è stato sviluppato appositamente per PS5 e sfrutta tutte le potenzialità della piattaforma, dall’SSD per velocizzare i tempi al ray tracing, passando per il feedback aptico grazie al nuovo DualSense.

Project Athia

Sembrerebbe molto interessante anche Project Athia, titolo sviluppato da Luminous Production che trasporta il giocatore in un mondo fantasy dove una ragazza, dotata di superpoteri, cerca di sopravvivere a pericoli di ogni sorta. Sembra un action adventure piuttosto stimolante e soprattutto veloce, frenetico. Si tratta di un’esclusiva temporale per PS5, ma probabilmente l’uscita è ancora lontana.

NBA 2K21

Non è una novità che i giochi della serie NBA 2K siano sbalorditivi, ma il primo ad arrivare su PlayStation 5 stupisce per la sua resa grafica. Val la pena notare la qualità raggiunta, che rasenta il fotorealismo soprattutto mentre il cestista si prepara per schiacciare. Assolutamente notevole, speriamo di vedere quanto prima qualche scorcio di gameplay.

Resident Evil Village

Resident Evil 8 è stato battezzato Village e dal poco che si può vedere nel trailer pubblicato, oltre a un comparto grafico stupefacente, sembrerebbe esserci un cambio di rotta: non più (solo) famelici zombie ad aggredire i giocatori, ma creature diverse come lupi mannari e quella che potrebbe sembrare una specie di strega. Le ambientazioni sono come al solito inquietanti e mostrano un villaggio, da cui il titolo, e un imponente castello. Il gioco sarà disponibile nel 2021.

Horizon Forbidden West

Horizon 2 è pronto a debuttare su PS5. Nel nuovo capitolo torna la protagonista Aloy, sempre catapultata in posti meravigliosi e dal grande impatto visivo: nella clip la possiamo vedere immergersi, scalare montagne pericolose, attraversare deserti. Un mondo apparentemente tanto vasto, che i giocatori avranno la possibilità di esplorare in lungo e in largo. Probabilmente non mancheranno all’appello nuove creature robotiche, ma al momento non c’è alcuna data d’uscita prevista.

Demon’s Souls

Il remake del primo vero souls-like potrebbe essere una gemma imperdibile per gli appassionati del genere. Purtroppo non sono state mostrate scene di gioco, ma il nuovo stile grafico promette davvero bene!

Little Devil Inside

Little Devil Inside è un indie piuttosto particolare, con uno stile artistico unico e un’atmosfera accattivante. Di primo acchito, sembrerebbe un action adventure che esplora una vagonata di ambienti diversi, popolati da creature fantastiche e talvolta pericolose. È sicuramente un prodotto valido.

Hitman 3

Disponibile da gennaio 2021, il nuovo capitolo di Hitman porterà il giocatore nuovamente nei panni del noto sicario, cercando di esaltare tutto ciò che di buono era stato visto nei titoli precedenti. Al momento non si sa nulla sulla trama, né è stato visto uno stralcio di gameplay, ma sembrerebbe che sia ambientato (almeno in parte) a Dubai.

Stray

In un mondo senza ormai alcuna traccia di esseri umani, i robot li hanno del tutto rimpiazzati: vivono nelle case e gestiscono i negozi, conducendo una vita apparentemente priva di emozioni. Ancora non è chiaro di cosa si tratti Stray, ma l’utente sarà chiamato a controllare un gatto che girovaga per i vicoli della città. Sembra intrigante.

Tra gli altri titoli annunciati in occasione della presentazione di PS5 si annoverano Gran Turismo 7, Returnal, Sackboy – A big adventure, Destruction All Stars, Kena Bridge of Spirit, Oddworld Soulstorm, Ghostwire Tokio, Jett The Far Shore, Godfall, Solar Ash, Deathloop e Pragmata.