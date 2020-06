Pokemon GO, gli smartphone su cui smetterà di funzionare

Redazione Webnews,

Pokemon GO continua ad essere il più grande successo di Niantic, riuscita ad adattare il fortunato titolo per smartphone anche al lungo periodo di isolamento domiciliare a cui praticamente tutto il Mondo è stato costretto per settimane.

Aggiornamento dopo aggiornamento, però, puntualmente una serie di smartphone non più recentissimi restano indietro e non possono più contare sulla compatibilità col videogioco. Ora Niantic ha fatto sapere che moltissimi smartphone Android in commercio prima del 2015 dovranno dire addio a Pokemon GO, praticamente tutti quelli a 32-bit.

Ecco l’elenco degli smartphone sui quali nel corso delle prossime settimane non si potrà più utilizzare Pokemon GO:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J2, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1st gen)

Nexus 6

LG Fortune, Tribute

OnePlus One

HTC One (M8)

ZTE Overture 3

Il supporto a questi smartphone verrà interrotto all’inizio di agosto 2020, quindi avete ancora qualche settimana per organizzarvi e valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo se vorrete continuare a giocare con Pokemon GO.