Google Maps, come scaricare e usare le mappe offline

Google Maps è tra gli strumenti gratuiti più utili per la navigazione, al pari di servizi concorrenti come Mappe di Apple e il sempre più utilizzato navigatore Waze. Sia che vi troviate in Italia che all’estero, avere accesso a Google Maps può rivelarsi fondamentale per raggiungere la propria destinazione.

Al contrario dei già citati Waze e Mappe di Apple, però, Google Maps offre qualcosa di unico e davvero utile quando non si ha accesso ad una connessione internet, sia perché ci si trova al di fuori dell’Unione Europea, e quindi l’accesso ad internet può avere costi molto proibitivi, sia perché ci si trova in un’area con scarsa copertura: le mappe offline.

Google Maps permette di scaricare in anticipo delle porzioni di mappe che possono poi essere utilizzate per la navigazione in assenza di connessione. La funzionalità, lo precisiamo subito, sarà attiva per la navigazione a bordo di un mezzo di trasporto come l’automobile, mentre per muoversi a piedi si dovrà inevitabilmente seguire la mappa senza ricevere le indicazioni da Google Maps.

Vediamo insieme come scaricare una mappa su Google Maps per utilizzarla offline.

Aprite Google Maps per iOS e Android

Accedete al menu dell’app e selezionate Mappe offline

Fate un tap su Seleziona la tua mappa e navigate liberamente in tutto il Mondo fino a raggiungere l’area che vi interessa. Più ampia sarà la porzione scelta, più pesante sarà il download.

La mappa scaricata verrà conservata sul vostro dispositivo per 12 mesi dal giorno del download, ma potrà essere eliminata manualmente in qualsiasi momento. Potete anche scaricare più di una mappa, facendo attenzione a dare un nome alla mappa così da non confondervi in caso di numerose mappe scaricate.