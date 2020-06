Google Stadia, tagliato prezzo della Premiere Edition

Matteo Tontini,

Google Stadia apporta per la prima volta un taglio di prezzo alla sua Premiere Edition: adesso, gli utenti hanno la possibilità di acquistarla a 99,99 euro anziché a 129 euro.

Per chi non lo sapesse, il pacchetto include il controller ufficiale e Chromecast Ultra, in modo da poter usufruire del servizio di streaming sulla TV. La società aveva proposto uno sconto di 30 euro sulla Premiere Edition già lo scorso marzo, ma allora si trattava di un’offerta momentanea. Stavolta, invece, il taglio di prezzo sembra essere permanente.

C’è un notevole compromesso, tuttavia: il pacchetto non include più tre mesi di Stadia Pro. Gli utenti possono ancora registrarsi e beneficiare della prova di un mese, ma successivamente necessiteranno di abbonarsi per avere ancora accesso ai giochi disponibili nella libreria Pro e per giocare fino a 4K HDR con audio surround 5.1. Altrimenti, dovranno acquistare i giochi singolarmente.

Gli abbonati al servizio Pro possono giocare istantaneamente 18 giochi titoli che girano sui server di Google, tra cui Destiny 2, Superhot, Panzer Dragoon Remake e, a partire da adesso, The Elder Scrolls Online. Va sottolineato che tutti i giochi riscattati con un abbonamento Pro attivo restano associati all’account: quindi, in caso di scadenza, potranno essere utilizzati nuovamente reiscrivendosi al servizio.

A proposito del colosso della ricerca, di recente Google ha lanciato Interland: si tratta di un gioco, del tutto gratuito, che consente ai bambini di esplorare tre territori per apprendere le basi della sicurezza online. Una mossa, quella dell’azienda, per tutelare anche gli utenti più piccoli nel mondo ostile che rappresenta internet.