Android 11: cambiano le emoji, eccole (FOTO)

Mirko Nicolino,

Tra le tante novità di Android 11, il nuovo sistema operativo mobile di Google, c’è la compatibilità con lo standard Emoji 13.0. Insomma, dopo l’update alla nuova versione di Android, gli utenti potranno utilizzare tramite il loro smartphone le nuove faccine annunciate già ad inizio anno. Alcune di esse sono già presenti nella prima beta del nuovo sistema operativo di Big G, anche se non nella loro versione definitiva, ragion per cui la grafica potrebbe cambiare leggermente.

Android 11: provare in anteprima le nuove emoji

Grazie al blog Emojipedia, chiunque abbia un dispositivo aggiornato ad Android 11 può subito provare le nuove emoji. Basta copiare la faccina ed incollarla in qualsiasi campo di testo, magari in una chat per rendersi conto della nuova grafica utilizzata, molto più attraente. Tra le emoticons maggiormente rinnovate ci sono quelle relative ad alcuni animali come bradipo, cigno, castoro, puzzola, fenicottero, cane, ostrica ed altre. Novità assoluta rappresentano la faccina sorridente con lacrima, il volto mascherato e ancora il mammuth, il gatto nero, la foca, il pickup, le olive e i peperoni. E non finisce qui.

Le nuove faccine entro settembre-ottobre

Insomma, ce ne sono per tutti i gusti e gli utilizzi, poiché ormai le emoji sono entrate a far parte della nostra quotidianità e nessuno è disposto più a privarsene. È inevitabile, dunque, che con il passare del tempo le faccine aumentino, anche su suggerimento degli utenti, e vadano ad ampliare un parco che è già nutritissimo. Il rilascio delle nuove Emoji 2020 dovrebbe avvenire entro settembre-ottobre di quest’anno sia per il nuovo sistema operativo Android sia per iOS 14. Di seguito una galleria con una parte delle nuove faccine che potrete presto utilizzare nelle vostre chat o sui social network: ce ne sono davvero di curiose, ma quando sarà rilasciata la loro versione definitiva, le sorprese potrebbero essere molte di più.