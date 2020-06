iOS 14, tutti i dispositivi compatibili

Redazione Webnews,

iOS 14, la nuova versione del sistema operativo per iPhone annunciata da Apple pochi giorni fa, sarà disponibile ufficialmente a partire dal mese di settembre in data ancora da confermare, ma la prima beta per sviluppatori è già stata rilasciata e il percorso verso la versione finale è ormai avviato.

iOS 14 porterà con sé moltissime novità in quello che almeno sulla carta è uno degli aggiornamenti di iOS più corposi di sempre e in tanti si stanno chiedendo se l’iPhone che possiedono potrà essere aggiornato ad iOS 14.

Apple ha già confermato che tutti gli iPhone che possono installare iOS 13, l’attuale versione di iOS, saranno compatibili con iOS 14. Ai nuovi iPhone 12 non ancora annunciati, che sfrutteranno al 100% tutte le funzionalità di iOS 14, si aggiungono quindi i seguenti dispositivi:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

Non sappiamo ancora, ma possiamo immaginarlo visto quanto accaduto con le versioni precedenti di iOS, se i modelli più vecchi di iPhone potranno installare iOS 14 senza però poter sfruttarne appieno le funzionalità.

Apple assicura che quelli che vi abbiamo appena elencato sono tutti i dispositivi compatibili con iOS 14, ma questo non significa che aggiornare i dispositivi meno recenti all’ultima versione di iOS sia consigliato in termini di risorse impiegate, durata della batteria e velocità nelle operazioni quotidiane.