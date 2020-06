Come vedere i dinosauri in 3D grazie a Google

Redazione Webnews,

Ormai da tempo Google ha introdotto la possibilità di visualizzare animali e piccoli oggetti in 3D tra i risultati delle ricerche grazie ad ARCore, ma ora l’elenco degli animali si è allungato e nelle ultime ore sono stati aggiunti anche i dinosauri, per la gioia dei bambini e non solo.

Ben dieci le specie di dinosauri che è possibile ammirare in 3D nel nostro giardino, ma anche in casa:

Tyrannosaurus rex

Velociraptor

Triceratops

Spinosaurus

Stegosaurus

Brachiosaurus

Ankylosaurus

Dilophosaurus

Pteranodon

Parasaurolophus

La procedura per testare fin da subito i nuovi arrivati è semplicissima, a patto di avere uno smartphone compatibile con ARCore: è sufficiente effettuare la ricerca su Google di uno dei dieci dinosauri in elenco e selezionare il pulsante “Visualizza in 3D“. Da lì si aprirà la schermata con la versione interattiva dell’animale: l’utente può spostare o ingrandire l’oggetto 3D e ascoltare anche il suo verso, così come scattare foto del risultato. Toccando il pulsante “Visualizza nel tuo spazio“, l’animale viene sovrapposto al mondo reale inquadrato dalla fotocamera.

ARCore: i dispositivi supportati

La funzionalità è accessibile tramite l’app ufficiale di Google o il browser Chrome sugli smartphone compatibili. Gli smartphone Android che supportano ARCore sono tutti quelli dotati del Google Play Store e che montano almeno Android 7.0 o successivo. Solo per citarne alcuni:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Nokia 8.1

Huawei Honor 10

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

LG V30

LG V60 ThinQ 5G

Motorola Moto G8

Motorola One

Motorola Moto X

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Z Flip

I dispositivi iOS che supportano ARCore sono tutti gli iPhone a partire da iPhone SE fino al più recente iPhone 11, ma anche gli iPad Pro e l’iPod Touch di settima generazione.