Xbox Series S sarà annunciata ad agosto?

Redazione Webnews,

Arrivano ulteriori indiscrezioni sul modello aggiuntivo della nuova Xbox che Microsoft potrebbe annunciare tra qualche settimana. Ne avevamo parlato qualche giorno fa: alla potente Xbox Series X, già presentata da Microsoft e in arrivo alla fine del 2020, l’azienda di Redmond affiancherà una versione più economica.

La presentazione di Xbox Series S – questo il nome che Microsoft dovrebbe scegliere per la console con nome in codice “Lockhart” – sarebbe dovuta avvenire a giugno, ma Microsoft avrebbe deciso di far slittare l’annuncio al mese di agosto, quando svelerà anche il prezzo ufficiale di Xbox Series X.

Le ultime indiscrezioni rivelano che Xbox Series S rappresenterà la versione economica della console top di gamma di Microsoft: 7.5 GB di RAM utilizzabile invece dei 13.5 GB di Xbox Series X e circa 4 teraflops di performance GPU contro i 12 teraflops di Xbox Series X.

Non è chiaro, però, se Microsoft abbia intenzione di rilasciare la console più economica in concomitanza con l’uscita di Xbox Series X o se rimandarne l’uscita al 2021, così da puntare almeno nel primo periodo sulla versione top di gamma.