Microsoft Teams, come creare un sondaggio

Matteo Tontini,

Può capitare di voler conoscere l’opinione del proprio team o della propria classe (o, perché no, del proprio gruppo di amici) in merito a qualcosa. O, magari, diventa necessario prendere una decisione in base alla maggioranza di voti per risolvere una disputa (si spera amichevole). Qualunque sia la ragione, un sondaggio all’interno di Microsoft Teams è in genere il modo migliore per ottenere una risposta concreta.

Esiste perciò un modo rapido e semplice per creare un sondaggio in Microsoft Teams senza utilizzare software di terze parti. E non è tutto: qualsiasi membro del gruppo può creare un sondaggio e tutti i partecipanti possono votare e vedere i risultati. Ciò significa che è un metodo sia democratico che trasparente.

Come creare un sondaggio in Microsoft Teams

Per creare un sondaggio, bisogna aprire Microsoft Teams e procedere in questo modo:

Fare clic sui tre puntini orizzontali sotto un nuovo messaggio di chat.

sotto un nuovo messaggio di chat. Nella finestra che si apre, selezionare l’opzione Forms .

. Si aprirà una nuova finestra che consente di porre una domanda: una volta scritta, bisognerà anche scegliere due risposte (o fare clic sul pulsante Add Option per aggiungerne altre).

per aggiungerne altre). Al termine, proseguire su Next .

. La finestra Forms mostrerà un’anteprima di come apparirà il sondaggio. Fare clic su Edit per apportare modifiche e, una volta pronti a pubblicare il sondaggio, selezionare il pulsante Send.

Il sondaggio, a questo punto, apparirà nella chat. Chiunque potrà votare selezionando una delle opzioni disponibili e quindi facendo clic su Submit Vote. Ogni utente potrà cambiare il proprio voto tutte le volte che vuole, verrà registrata solo la sua scelta finale.

Solo la persona che ha creato il sondaggio sarà in grado di vedere le risposte in Forms, ma potrà esportarle in Excel e condividerle con il team, proprio come qualsiasi altro documento.

