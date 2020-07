iPhone sarà anche passaporto e carta di identità?

Matteo Tontini,

Apple sembrerebbe aver depositato alcuni brevetti che illustrano alcuni modi per registrare l’identità dell’utente, confermarla e trasmetterla all’esterno. Sebbene la società non parli mai in modo esplicito di iPhone, sono alte le probabilità che sia proprio il suo telefono a poter presto fungere da passaporto e carta d’identità. D’altro canto, fino a oggi iPhone ha sostituito comodamente il portafogli, la fotocamera e la propria agenda personale, quindi non stupirebbe una mossa in tal senso.

Il dispositivo, come lo chiama Apple senza fare nomi, comprenderebbe “almeno un processore configurato per ricevere una richiesta verificata, comprese le informazioni per identificare l’utente”. Sarebbe poi un server a validare la richiesta sulla base di una verifica dell’identità, che verrebbe effettuata separatamente dal server stesso e avverrebbe solo dopo il consenso dell’utente.

La tecnologia potrebbe essere applicata a una grande varietà di documenti: basti pensare, oltre alla carta d’identità, alla tessera della biblioteca e dei mezzi pubblici, passando per lo sky-pass e via dicendo. Insomma, diversi documenti potrebbero essere in futuro a portata di iPhone e l’utente non dovrebbe temere di un’eventuale violazione dei propri dati sensibili in quanto le informazioni sarebbero tutte validate da server protetti e da aziende specializzate.

Adesso bisognerà vedere se Apple riuscirà a trovare accordi con governi ed enti locali che acconsentano all’adozione di una forma di identificazione tramite dispositivi tecnologici. Già l’anno scorso la Germania ha sviluppato un’applicazione, AusweisApp2, che permette di salvare passaporto e carta d’identità nello smartphone tramite una semplice scansione dei documenti. Quindi la strada da percorrere non sembrerebbe poi così lontana.