Amazon, modalità hands-free per l’app di Alexa

Matteo Tontini,

La companion app di Alexa per iOS e Android sta per subire una piccola modifica: tra qualche giorno, gli utenti non avranno più la necessità di toccare il pulsante blu sullo schermo per impartire un comando vocale. Sfortunatamente, la nuova modalità hands-free sembra funzionare solo nel caso in cui l’app venisse avviata e tenuta costantemente aperta sullo smartphone.

I comandi vocali senza la necessità di toccare lo schermo touch offrono una maggiore comodità ai consumatori che hanno sempre le mani impegnate e vanno incontro alle persone con disabilità motorie, rendendo più accessibili i dispositivi. O ancora, la feature potrebbe risultare piuttosto utile a coloro che sono alla guida di un’auto, perché gli permetterebbe di non staccare le mani dal volante. Basterà quindi richiedere l’intervento di Siri o Google Assistant, a seconda del dispositivo utilizzato, che procederanno con l’attivazione dell’app di Alexa.

Amazon ha dichiarato che l’aggiornamento sarà disponibile entro pochi giorni per tutti gli utenti Android e iOS, quindi non resta che attendere che il rollout si completi per poter ricevere automaticamente la possibilità di utilizzare senza mani l’assistente digitale.

Nel mese di giugno, Amazon ha introdotto la possibilità di creare in modo facile e veloce delle Skill con risposte personalizzate per Alexa. La novità prende il nome di Alexa Skill Blueprint e ha un’interfaccia di chiara e facile navigazione. Ne abbiamo parlato qui.