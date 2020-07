Come usare GoPro Hero8 Black come webcam

Redazione Webnews,

Se avete tra le mani una GoPro Hero8 Black, ma poche occasioni per sfruttarla al massimo a causa dei limiti negli spostamenti e meno occasioni per viaggi avventurosi, da oggi potete usarla comodamente in casa come webcam, a patto però che siate utenti di Mac OS.

GoPro ha rilasciato la versione beta del nuovo software per Hero8 Black che introduce la nuova funzionalità insieme ad una nuova utility desktop per Mac OS – la versione per Windows è ancora in fase di sviluppo e questo è tutto quello che vi serve, oltre ad un cavetto USB-C per tenere alimentata la fotocamera durante l’utilizzo e un accessorio per fissare la GoPro al vostro Mac.

Ecco i passaggi da seguire:

Installare la versione beta del firmware per Hero8 Black da questo indirizzo

Scaricare il software GoPro Webcam da questo indirizzo e installarlo

Collegare la vostra GoPro Hero8 Black al Mac e avviare il software GoPro Webcam

GoPro Hero8 Black si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità webcam.

A questo punto GoPro Hero8 Black può essere gestita direttamente dall’utility desktop e potrà essere utilizzata con una serie di software per effettuare videochiamate o dirette:

Zoom (v 5.0.5 o successive)

Google Meet

Microsoft Teams

Skype

Twitch via OBS

BlueJeans

GoTo Meeting

Snap Camera

Facebook Rooms

