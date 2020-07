Google Nest, ecco il nuovo smart speaker: il video

Matteo Tontini,

Nelle scorse ore, il nuovo Google Nest era stato rivelato accidentalmente attraverso alcune immagini utilizzate per la certificazione tecnica, e al colosso della ricerca non era proprio andato giù: così, l’azienda ha preferito svelare ufficialmente il nuovo dispositivo attraverso uno scatto ufficiale (riportato in apertura dell’articolo) e un teaser (che è invece possibile vedere in basso).

Purtroppo, la società non ha specificato esattamente cosa sia in grado di fare lo smart speaker, ma sulla base delle voci emerse in seguito allo stop della produzione di Google Home, Prince (nome in codice) dovrebbe essere inteso come rivale di Sonos One. Come è possibile notare, il design è sempre piuttosto semplice, anche se il rivestimento in tessuto che lo copre totalmente gli dà uno stile migliore tra i dispositivi Mini e Max.

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo Google Nest risulta leggermente più voluminoso rispetto a Home ed è in linea con i piani della società di realizzare smart speaker più grandi e migliori dal punto di vista sonoro. In basso a destra si trova la porta per il caricatore, poco più in alto al centro c’è il logo e nella parte superiore c’è il pulsante per disattivare il microfono.

Al momento è difficile immaginare quando BigG abbia intenzione di presentare ufficialmente il nuovo smart speaker, ma dal momento che tra settembre e ottobre si tiene l’evento hardware annuale di Google è possibile che sarà proprio quello il palcoscenico stabilito. Chissà che nuove informazioni non giungano prima per ingolosire i numerosi fan.