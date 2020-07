Fitbit Charge 4: sveglia intelligente e GPS dinamico

Redazione Webnews,

Se siete in possesso di un Fitbit Charge 4, correte subito ad aggiornare il firmware. L’ultima versione del firmware per uno dei migliori dispositivi Fitbit in circolazione è stata rilasciata con due importanti nuove funzioni: il GPS dinamica e la sveglia intelligente.

La prima novità, il GPS dinamico, vi permette di collegare il vostro dispositivo Fitbit Charge 4 col GPS del vostro smartphone se questi è in prossimità così da migliorare la precisione della localizzazione e preservare così la vita della batteria del Fitbit.

L’altra grande novità introdotta con l’ultimo aggiornamento lavora insieme al monitoraggio del sonno – dovete quindi indossare Fitbit Charge 4 anche di notte – e fissa in modo automatico una sveglia per il momento in cui, secondo il vostro storico, siete più riposati. La nuova funzionalità migliorerà nel corso del tempo, man mano che il dispositivo apprenderà le vostre abitudini e avrà uno storico il più preciso possibile del vostro sonno.

Fitbit Charge 4 è disponibile in quattro diverse colorazioni a partire da 149,97 euro. È totalmente compatibile coi dispositivi Android e iOS e assicura fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica.