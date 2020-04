Identificare il COVID-19 col Fitbit? Al via lo studio

Redazione Webnews,

Quanto può essere utile la tecnologia wearable nell’identificazione dei casi di positività al nuovo coronavirus COVID-19? È quello che stanno cercando di capire Fitbit, la società statunitense leader nel settore dei dispositivi indossabili, insieme alla Stanford University School of Medicine e lo Scripps Research Institute.

L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso: “Stiamo cercando di scoprire se i dispositivi indossabili come Fitbit e Apple Watch possono essere utilizzati per tracciare malattie infettive come il COVID-19. Speriamo di essere in grado di prevedere l’arrivo dell’infezione prima ancora della comparsa dei primi sintomi“.

Lo studio richiede la collaborazione di quante più persone possibili e proprio per questo tutti i possessori di un dispositivo Fitbit o Apple Watch sono invitati a partecipare gratuitamente al progetto collegandosi a questo indirizzo, con una predilezione per gli operatori sanitari e i soggetti ad alto rischio di contagio.

Grazie a chi prenderà parte allo studio, gli analisti raccoglieranno in forma anonima dati come la frequenza dei battiti cardiaci, la temperatura della pelle, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e tutti quei parametri che possono essere misurati coi Fitbit e gli Apple Watch con l’obiettivo di confrontare quello delle persone positive al COVID-19 e i negativi e provare a confrontare i vari parametri per arrivare a poter prevedere il manifestarsi dei sintomi.

Fitbit ha deciso di fare di più e di donare dei dispositivi indossabili agli operatori sanitari che decideranno di partecipare alla ricerca.

Come fare per partecipare allo studio?

Chi volesse prendere parte allo studio non deve far altro che collegarsi a questo indirizzo e riempire il questionario.

Ai partecipanti si richiederà di indossare il proprio dispositivo indossabile come sempre, scaricare un’app apposita e riempire quotidianamente un questionario dei sintomi, così da fornire un aggiornamento costante sul proprio stato di salute.

Lo studio, al momento, avrà una durata stimata di 24 mesi e l’impegno dei partecipanti sarà di circa 1 o 2 minuti al giorno, giusto il tempo di rispondere alle domande via web o tramite app.