Google Pixel 4A spunta sullo Store, ma è un errore

Matteo Tontini,

Google Pixel 4A torna a far parlare di sé. L’azienda sembra aver erroneamente pubblicato un’immagine dello smartphone nella divisione canadese del suo negozio online. Il testo riporta “Nest Wifi”, ma si tratta chiaramente di un altro dispositivo. Informazioni sul telefono sono già trapelate ampiamente negli ultimi mesi, ma stavolta ci troviamo davanti a un rendering realizzato appositamente per il marketing di Google – e suggerisce che il Pixel 4A potrebbe finalmente essere distribuito in un futuro non troppo lontano.

Come è possibile notare nell’immagine riportata in apertura dell’articolo, inoltre, sullo schermo del device c’è la data del 12 maggio, una conferma abbastanza evidente di come Google avesse originariamente pianificato di distribuire il Pixel 4A durante la sua conferenza annuale per gli sviluppatori prima che fosse cancellata a causa della pandemia di COVID-19.

Il Pixel 4A visto nella foto ha una finitura nera opaca con un pulsante di accensione sul retro e il grande spazio della fotocamera visto anche in alcuni leak precedenti: c’è solo un sensore, tuttavia. Per fortuna il jack per le cuffie c’è ancora, ed è posizionato in alto. Si ritiene che il telefono abbia ricevuto l’approvazione della Federal Communications Commission il mese scorso, altro segno che la sua uscita sarebbe vicina.

Una volta che sarà finalmente in vendita, Google Pixel 4A potrebbe essere seguito da Pixel 5 (previsto entro la fine dell’anno). Una versione di A4 compatibile con il 5G è stata inoltre scoperta anche nel codice dell’app di ricerca di Google la scorsa settimana. Non resta che attendere novità da parte del colosso di Mountain View per scoprire quando il nuovo smartphone sarà reso disponibile.