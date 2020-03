Google Pixel 5 più economico di un top di gamma?

Redazione Webnews,

Il 2020 sarà l’anno in cui Google annuncerà i successori di Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma gli ultimi leak sembrano indicare che i nuovi Pixel 5 e Pixel 5 XL attesi per gli ultimi mesi dell’anno non saranno affatto gli smartphone flagship che in molti stavano aspettando.

Gli indizi arrivano dal codice contenuto nell’applicazione Google Camera installata in un prototipo di Google Pixel 4a, lo smartphone low-budget che Google avrebbe dovuto svelare durante l’ormai cancellato evento Google I/O 2020. Quel codice ci rivela, come scrivono i colleghi di 9to5google, che i due nuovi dispositivi potrebbero montare il chipset mobile Snapdragon 765G di Qualcomm e non il nuovo flagship Snapdragon 865 annunciato lo scorso anno e già integrato in smartphone come il Samsung Galaxy S20 o il Sony Xperia 1 II.

Lo Snapdragon 765G, tra il 20% e il 40% più lento del nuovo Snapdragon 865, sarà lo stesso montato sui Google Pixel 4a. Perché Google non ha scelto il miglior chipset mobile di Qualcomm per quello che, almeno sulla carta, dovrebbe essere il proprio smartphone top di gamma?

Il motivo potrebbe risiedere nel prezzo finale del dispositivo e nella necessità di battere la concorrenza. Se è vero che lo Snapdragon 765G è meno recente e meno potente del suo successore, è altrettanto vero che si tratta comunque di un chipset di fascia medio-alta che assicura il supporto al 5G. Optando per un chipset meno potente, e quindi anche più economico, Google potrebbe riuscire ad offrire ai consumatori uno smartphone meno costoso dei top di gamma della concorrenza pur garantendo l’accesso alla nuova rete 5G.

Invece di battere la concorrenza sullo stesso piano Google potrebbe posizionare i propri Pixel 5 e Pixel 5 XL appena un gradino sotto senza superare la soglia dei 1.000 euro per un dispositivo comunque di alto livello. Che sia davvero questa la nuova strategia di Google?