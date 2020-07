LEGO NES, arriva il set dedicato alla console

Matteo Tontini,

Dopo uno stuzzicante tweet pubblicato nelle scorse ore, LEGO ha rivelato ufficialmente la sua replica in mattoncini colorati dell’iconico Nintendo Entertainment System (che compirà 37 anni domani). Proprio come previsto, la console costruibile non permetterà di giocare al celebre Super Mario Bros. per NES: è tuttavia possibile montare una TV con una piccola figure di Mario in 8 bit sullo schermo e girare una manovella che sposta lentamente il livello sullo sfondo.

Il kit comprende anche uno speciale “Action Brick” che, una volta messo sopra alla TV e attivato, consentirà all’idraulico di reagire ai nemici, agli ostacoli e ai power-up che scorrono sullo schermo. Naturalmente, qualsiasi NES non sarebbe completo senza un controller e una cartuccia rettangolari. È possibile persino aprire la parte anteriore e inserire il “gioco” all’interno della console (in realtà non succederà nulla, ma è senz’altro una bella sensazione per i fan). La gigantesca costruzione, che comprende oltre 2.600 mattoncini, sarà disponibile per l’acquisto tramite i negozi al dettaglio e il sito web ufficiale di LEGO dal 1 agosto. Di seguito è possibile dare un’occhiata al video con cui LEGO ha presentato il prodotto.

Per essere più precisi, si tratta di un set “18+” (cioè dedicato e pensato specificatamente per gli appassionati adulti) e sarà in vendita al prezzo di € 229,99. A proposito del primo gioco NES dedicato all’idraulico in salopette, di recente Super Mario Bros. ha stabilito un nuovo record: una copia super rara, infatti, battuta all’asta a un prezzo esorbitante, gli ha permesso di diventare il gioco più costoso mai venduto finora.