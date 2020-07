PES 2021 sarà solo un aggiornamento, fan delusi?

Redazione Webnews,

PES 2021 non sarà un nuovo gioco, ma arriverà solo come Season Update dell’edizione 2020. Non una bellissima notizia per i fan incalliti della saga calcistica targata Konami: per avere in mano il videogame next gen, insomma, occorrerà attendere l’edizione 2022. Una decisione che però rientra sostanzialmente nei movimenti subiti dal mercato in questi mesi per via dell’emergenza coronavirus e che si trova sostanzialmente a cavallo tra due generazioni di console per via dell’imminente commercializzazione di PlayStation 5 e Xbox Series X.

PES 2021: solo un Season Update

Konami stessa ha già ammesso di dover concentrare maggiori sforzi sul nuovo progetto del titolo next gen che sarà presentata ufficialmente intorno alla metà dell’anno prossimo e poi sarà commercializzata nella seconda parte dell’anno, settembre a meno si sorprese. PES 2022, che rappresenterà la vera e propria rivoluzione rispetto al gioco attuale, è già in fase di lavorazione (sul canale ufficiale eFootball PES è stato pubblicato un teaser che trovate in basso e dal titolo “Taking PES to a Whole New Level”) e li sviluppo sta avvenendo attorno ad un nuovo motore grafico, con ogni probabilità l’Unreal Engine 5. Insomma, PES 2021 non sarà un nuovo titolo a sé stante, ma solo un “aggiornamento stagionale”.

PES 2022: a metà 2021 il titolo next gen

Nel 2021, però, con l’edizione next gen PES 2022 arriveranno importanti miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Gli sviluppatori stanno lavorando tanto sull’esperienza di gioco, sui modelli dei calciatori, ma anche sugli effetti visivi e la fisica del pallone. Anche se fin qui Konami si è guardata bene dal fornire dettagli, sono attese importanti novità per le modalità myClub e Master League. Se, insomma, bisognerà attendere tanto per avere tra le mani un titolo di nuova generazione, la buona notizia per chi preferisce il titolo calcistico Konami a FIFA è che il prezzo di PES Season Update 2021 sarà contenuto e includerà anche alcuni bonus per via dell’anniversario dei 25 anni della serie.