Netflix, ancora più produzioni originali nel 2021

Matteo Tontini,

Anche se la concorrenza è aumentata parecchio di recente (basti pensare a Disney+, HBO Max e Peacock), Netflix è riuscita a superare le sue aspettative per quanto riguarda il secondo trimestre del 2020 e adesso conta oltre 192 milioni di abbonati in tutto il mondo. La primavera scorsa il numero di sottoscritti al servizio era cresciuto di 2,7 milioni, mentre quest’anno di 10,09 milioni nello stesso periodo di tempo (chiaramente la pandemia ha avuto un grosso impatto in tal senso, perché costretto tantissime persone a stare in casa).

Dall’inizio di quest’anno si sono aggiunti ben 26 milioni di abbonati, un numero che si avvicina molto al totale dei sottoscritti del 2019, ovvero 28 milioni. Per quanto riguarda i contenuti, Netflix dichiara che sono stati molto visti Non ho mai… (40 milioni di visualizzazioni nel primo mese) e il folle reality Floor is Lava (37 milioni). Ma più importante, la società ha svelato i suoi piani per il futuro, che a quanto pare non dovrebbero deludere gli utenti. Avrebbe infatti dichiarato:

Per il 2021, in base ai nostri piani attuali, prevediamo che le produzioni in pausa ci obbligheranno a una lista di contenuti più ponderata in termini di titoli importanti, anche se prevediamo che il numero totale di originali per l’intero anno sarà ancora superiore al 2020.

A proposito della nota piattaforma streaming, è in arrivo la funzione Shuffle, che consente all’app di scegliere casualmente il film o la serie TV da vedere. In questo modo, gli utenti più indecisi potrebbero avere meno difficoltà a decidere cosa guardare.

