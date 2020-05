Netflix, come scaricare serie TV e film

Matteo Tontini,

Come scaricare serie TV e film da Netflix? Sono molti gli utenti che se lo chiedono per poter vedere (o rivedere) i propri contenuti preferiti su tablet o smartphone quando e dove vogliono. Anche senza connessione internet, come in aereo o in treno.

Farlo è molto semplice, ma per evitare di confondersi le idee ecco una guida rapida e chiara.

Tutto sul download dei contenuti Netflix

Come scaricare film e serie (↑)

Per scaricare serie TV e film su Netflix, dal sito o dall’app, e guardarli offline bastano pochi passaggi:

Accedere a Netflix

Selezionare il menu in alto a sinistra (le tre linee orizzontali)

in alto a sinistra (le tre linee orizzontali) Premere Disponibili per il download

Fare tap sul contenuto che si desidera scaricare tra quelli disponibili

Premere il pulsante Scarica

A questo punto, il tasto appena premuto dovrebbe cambiare in Download in corso. Qualora si decidesse di interromperlo, basterà fare tap sul pulsante e annullare il processo. Vale la pena però sottolineare che non tutti i contenuti in catalogo possono essere scaricati e guardati senza connessione alla rete (alcuni infatti non presentano l’icona nella schermata di anteprima), e il download non è illimitato. C’è infatti una soglia massima di titoli che è possibile salvare in locale.

È possibile scaricare serie TV e film da Netflix con qualsiasi tipo di abbonamento sottoscritto, anche in prova gratuita. Dopo aver scaricato qualcosa è possibile dirigersi nella sezione I miei download, dove si può gestire l’elenco e decidere cosa mantenere e cosa cancellare.

Un consiglio: quando ci si trova a scaricare film e serie TV da smartphone, è importantissimo assicurarsi di avere impostato il download solo su Wi-Fi, controllando di aver disattivato il Consumo dati cellulare.

Quanti titoli si possono scaricare? (↑)

Non c’è un limite preciso, dipende infatti dallo spazio disponibile sul dispositivo. Dal momento che, tuttavia, sono presenti anche molti contenuti prodotti da terzi – quindi non originali come Stranger Things, La casa di carta, Narcos, etc. -, le licenze possono prevedere un numero massimo di titoli da scaricare. Una volta raggiunta la soglia massima, qualora si provasse a effettuare un download la piattaforma lo bloccherà immediatamente (non è possibile aggirare la limitazione scaricando da un altro dispositivo). L’unica cosa che si potrà fare, allora, sarà cancellare uno dei vecchi contenuti salvati per fare posto al nuovo.