Come guardare un film con gli amici con Netflix Party

Redazione Webnews,

La pandemia di coronavirus COVID-19 ha fatto emergere una serie di esigenze per rendere il periodo di quarantena o isolamento domiciliare forzato il più piacevole possibile. Abbiamo detto addio per un po’ a guardare un film al cinema o a casa con gli amici, ma questo non significa che non si possa aggirare il problema e organizzare comunque serate cinema in compagnia a distanza.

Netflix Party fa esattamente questo: ci permette di gustarci in compagnia, ognuno a casa propria, tutti i contenuti disponibili su Netflix insieme ai nostri amici o familiari. Si tratta di un’estensione gratuita per il browser Chrome di Google già utilizzata da oltre un milione di utenti in tutto il Mondo.

L’estensione sincronizzerà il film o la serie TV su Netflix per una visione di gruppo dandovi la possibilità di commentare la visione in tempo reale attraverso una pratica e per nulla invasiva chat.

Come funziona Netflix Party?

Ecco come utilizzare Netflix Party in quattro semplici passaggi:

1. Installare l’estensione Netflix Party : è sufficiente collegarsi a questo indirizzo utilizzando il browser Chrome, cliccare su Install Netflix Party e scaricare ed installare l’estensione dal Chrome Web Store.

: è sufficiente collegarsi a questo indirizzo utilizzando il browser Chrome, cliccare su Install Netflix Party e scaricare ed installare l’estensione dal Chrome Web Store. 2. Aprire un video su Netflix : collegarsi a Netflix tramite Chrome e selezionare il film o l’episodio della serie tv che si vuole guardare in compagnia.

: collegarsi a Netflix tramite Chrome e selezionare il film o l’episodio della serie tv che si vuole guardare in compagnia. 3. Creare un party : l’estensione è attiva di default dopo l’installazione. Vi basterà cliccare sull’icona NP a destra della barra degli indirizzi e selezionare Start Party. A quel punto sarà generato un link che potrete condividere col vostro gruppo di amici.

: l’estensione è attiva di default dopo l’installazione. Vi basterà cliccare sull’icona a destra della barra degli indirizzi e selezionare Start Party. A quel punto sarà generato un link che potrete condividere col vostro gruppo di amici. 4. Unirsi al Netflix Party: cliccando sul link ricevuto si verrà reindirizzati al sito ufficiale di Netflix. Basterà cliccare sull’icona NP a destra della barra degli indirizzi di Chrome per unirsi automaticamente alla visione di gruppo coi vostri amici.