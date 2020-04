Netflix, rimuovere titoli da “continua a guardare”

Matteo Tontini,

Come rimuovere film e serie TV da “continua a guardare” su Netflix? Una domanda che molti utenti si saranno posti durante la loro esperienza sulla piattaforma streaming. D’altronde, la cronologia di titoli è particolarmente utile quando si utilizza il servizio, ma in certi casi potrebbe risultare anche piuttosto scomoda.

Per esempio, quando ci si imbatte in un contenuto che non ha avuto la capacità di coinvolgere l’utente e che, quindi, lo ha portato a sospenderne la visione. In questi casi, non serve che il film o la serie rimanga nella sezione “continua a guardare”: anzi, la sua permanenza potrebbe persino risultare ingombrante e fastidiosa.

Il carosello “continua a guardare” si crea in automatico con tutti i titoli che l’utente non ha terminato di vedere e che, quindi, potrebbe voler continuare in futuro. Ecco allora una semplice guida per scoprire come cancellare film e serie TV da “continua a guardare” su Netflix.

Come cancellare contenuti da “continua a guardare” su Netflix

Per rimuovere titoli da “continua a guardare”, basta procedere in questo modo:

Accedere a Netflix con il proprio account

Selezionare il proprio account nella homepage (si trova nell’angolo in alto a destra)

Nel menu a tendina, scegliere la voce Account

Nella pagina dedicata all’account, nella sezione PROFILI E FILTRO FAMIGLIA, selezionare il proprio profilo e poi Attività di visione contenuti

Si aprirà una pagina che contiene tutte le serie TV e i film guardati di recente, quindi che compaiono in “continua a guardare”. A questo punto, non resta che rimuovere il titolo scelto cliccando sul divieto situato alla sua destra (accanto a Segnala un problema).

Il gioco è fatto, la serie o il film selezionato sarà rimosso entro 24 ore.