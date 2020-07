Pixel 4 XL, problemi di distaccamento del vetro posteriore?

Redazione Webnews,

Se siete felici possessori di uno smartphone Pixel 4 XL, andate subito a controllare il retro del vostro dispositivo. Molti utenti stanno segnalando, dopo pochi mesi di utilizzo, un lieve distaccamento del pannello posteriore in vetro. C’è chi lo ha notato agli angoli e chi, invece, si trova davanti ad una situazione ben peggiore.

Su Reddit si susseguono le segnalazioni e si sta iniziando a parlare del problema anche sulla community di Google dedicata alla serie Pixel, ma quello che ad una prima analisi poteva sembrare – per quanto strano, considerato anche il costo dei dispostivi – un problema di colla troppo poco potente, col passare delle ore sta iniziando ad avere dei contorni preoccupanti.

Google non ha ancora rilasciato una nota ufficiale per spiegare il problema, ma un utente di Reddit che sostiene di essere il general manager di un punto vendita uBreakiFix riferisce di un problema noto a Google – e quindi anche a uBreakiFix, uno dei partner del colosso per la riparazione degli smartphone Pixel – ai fragili connettori della batteria che si danneggerebbero dopo pochi mesi di normale utilizzo.

Questo problema, secondo l’utente di Reddit, provocherebbe il rigonfiamento della batteria al punto da fare pressione sul pannello posteriore e riuscire, nel tempo, a farlo sollevare.

Google non ha ancora confermato né smentito questa versione dei fatti, ma è evidente che se fosse davvero così gli utenti che stanno notando il distaccamento del pannello posteriore dei propri Pixel 4 XL dovrebbero rivolgersi tempestivamente all’assistenza per evitare spiacevoli conseguenze.