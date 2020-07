Amazon Prime Day, in India il 6 e il 7 agosto

Matteo Tontini,

Amazon ha saltato il suo appuntamento annuale con il Prime Day, solitamente previsto per il mese di luglio, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, il colosso dell’e-commerce non ha cancellato l’evento, ma lo ha semplicemente spostato: in India, infatti, si terrà il 6 e il 7 agosto (durerà quindi due giorni come lo scorso anno), mentre gli altri Paesi potranno contare sulle giornate di offerte e sconti speciali entro la fine del 2020.

A oggi, quindi, non è chiaro quando i clienti Amazon Prime potranno vedere le opportunità di risparmio in Italia, ma il fatto che ci sia già una data per l’India fa supporre che potrebbe non trascorrere troppo tempo. In fin dei conti, la società potrebbe utilizzare il mercato indiano come banco di prova, visto il periodo anomalo che stiamo vivendo. D’altro canto, per l’azienda è anzitutto necessario garantire la sicurezza dei dipendenti, continuando a supportare i suoi clienti e i partner commerciali.

Maggiori informazioni verranno condivise da Amazon prossimamente, ma il fatto che il Prime Day di quest’anno si spalmi comunque su due giornate fa immaginare che la società non voglia rinunciare a fare le cose in grande. Secondo un recente rumor, le giornate dedicate agli sconti per gli abbonati Prime potrebbero tenersi nel resto del mondo a ottobre, giacché l’azienda ha avuto difficoltà a rispondere alle richieste dei clienti durante questo periodo di pandemia e quindi ha dovuto riorganizzarsi e riportare la sua attività alla norma prima di pianificare l’evento di quest’anno.

A proposito degli abbonati Prime, adesso gli utenti PC hanno la possibilità di scaricare l’app Prime Video per Windows 10.