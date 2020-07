OnePlus Nord svelato: prezzi e caratteristiche

Redazione Webnews,

Dopo settimane di leak e indiscrezioni, OnePlus ha presentato ufficialmente OnePlus Nord, il nuovo smartphone di fascia medio-alta con un prezzo davvero accessibile e caratteristiche che nulla hanno da invidiare agli smartphone ben più costosi della concorrenza.

OnePlus Nord nasce proprio con l’obiettivo di raggiungere tutti gli utenti, anche quelli che generalmente si orientano verso una fascia più bassa di smartphone, e portare loro specifiche di rilievo, a cominciare dalla tecnologia 5G e passando per un display Fluid AMOLED a 90 Hz da 6.44″ e una potente fotocamera principale da 48 MP col sensore Sony IMX586 che i possessori di OnePlus 8 hanno già avuto modo di apprezzare.

Il comparto fotocamera include anche un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità per offrire un’esperienza fotografica versatile e diversificata.

A queste caratteristiche si aggiunge la modalità Nightscape che permette scatti notturni mozzafiato: OnePlus Nord scatta fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni, le intreccia insieme in pochi secondi e restituisce una foto più nitida, luminosa e intensa anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Frontalmente troviamo una doppia fotocamera: una da 32 MP in grado di girare anche video in alta qualità 4K fino a 60 fps e una da 8 MP ultra-grandangolare con campo visivo da 105 gradi. Sotto la scocca si nascondono il potente processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G e fino a 12 GB di RAM potenziata che assicurano un gioco più potente e un multitasking fluido.

OnePlus Nord, come gli altri prodotti flagship di OnePlus, supporta la Warp Charge 30T che permette di ricaricare la capiente batteria da 4.115 mAh fino al 70% in appena mezz’ora, anche mentre state usando il dispositivo.

Non solo: utilizzando il machine learning, OnePlus Nord è in grado di cambiare in modo intelligente il modo in cui il telefono si ricarica durante la notte, come accade già con la ricarica intelligente dei dispositivi Apple.

E ora veniamo ad uno degli aspetti che fanno più gola ai potenziali acquirenti: il prezzo! OnePlus Nord è disponibile a partire da oggi sullo store ufficiale di OnePlus e dal 4 agosto prossimo potrà essere acquistato anche su Amazon a partire da 399 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio su disco è in vendita a 499 euro. Entrambe le versioni sono disponibili nei colori Blue Marble e Gray Onyx.