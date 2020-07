Epic Games Store, al via i Saldi estivi 2020

Matteo Tontini,

Epic Games Store ha dato il via ai suoi Saldi estivi 2020, per consentire ai suoi utenti di risparmiare un po’ di soldi su una serie di titoli. Le offerte includono sconti su giochi che potrebbero destare l’interesse sia degli hardcore che dei casual gamer e che le persone potrebbero desiderare di avere nella loro libreria.

Per esempio, un titolo come lo sparatutto Control di Remedy è disponibile con uno sconto del 50% (a 29,99 euro), proprio come Borderlands 3. I giocatori possono inoltre beneficiare di un -67% su Assassin’s Creed Odyssey, avendo così la possibilità di ottenerlo a 19,79 euro. E ancora, Red Dead Redemption 2 si può comprare a 47,99 euro, grazie a uno sconto del 20%.

Tra gli altri giochi in promozione si annoverano la Premium Edition di GTA 5 a 14,99 euro (sconto del 50%) e Assassin’s Creed Origins a 11,99 euro (sconto dell’80%), ma anche Anno 1800 a 23,99 euro (sconto del 60%) e Far Cry 5 ad appena 8,99 euro (sconto dell’85%).

I titoli in offerta sono davvero tanti e spaziano tra tutti i generi proprio per andare incontro alle esigenze degli utenti. Chiunque giochi su PC e voglia risparmiare un bel gruzzoletto senza rinunciare a un acquisto o due, questa potrebbe essere l’occasione adatta. Insomma, proprio come Steam, anche Epic Games Store cerca di rendere più piacevole la stagione delle vacanze e delle serie con i suoi Saldi estivi 2020, che si protrarranno fino al 6 agosto.

Dopodiché gli sconti non saranno più applicati e i giochi torneranno al loro prezzo di listino, quindi è consigliabile approfittare del momento per non lasciarsi scappare i propri titoli preferiti in offerta. Vi ricordiamo che è possibile scaricare gratis Tacoma e Next Up Hero dal negozio digitale di Epic.