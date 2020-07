Tacoma e Next Up Hero gratis: link al download

Matteo Tontini,

A partire da oggi, 23 luglio, è possibile scaricare gratuitamente altri due giochi da Epic Games Store. La società, attraverso il suo negozio digitale, rende infatti disponibili Tacoma e Next Up Hero gratis per tutti.

Per chi non lo sapesse Tacoma, sviluppato da Fullbright e pubblicato nell’agosto 2017, è un gioco di esplorazione ambientato a bordo di una stazione spaziale apparentemente vuota; Next Up Hero, invece, è un dungeon crawler in cui degli eroi disegnati a mano avanzano nelle loro imprese sfrecciando a colpi di fendenti, esplosioni e boomerang.

Come scaricare gratuitamente Tacoma e Next Up Hero

Per scaricare Tacoma e Next Up Hero gratis ci vuole pochissimo tempo, ma è necessario avere un account su Epic Games Store. Nel caso in cui un utente non ne disponesse, potrà crearlo in pochi passi sul negozio digitale. Una volta effettuato l’accesso, si potrà aprire la scheda dei giochi (disponibile a questo indirizzo quella di Tacoma e a quest’altro quella di Next Up Hero) e premere sul pulsante Ottieni. È bene specificare che una volta riscattato, ogni gioco sarà disponibile per sempre nella propria libreria di Epic Games Store, anche dopo il termine della promozione.

Val la pena sottolineare che i titoli saranno disponibili a partire dalle 17:00 di oggi fino alle 16:59 del 30 luglio. Tacoma e Next Up Hero andranno a rimpiazzare Torchlight 2, il cui download potrà essere effettuato a costo zero fino alle 16:59 odierne. I giocatori hanno quindi ancora poche ore per recuperare il celebre dungeon crawler randomizzato, sequel del sequel del videogioco del 2009, Torchlight.