Microsoft Family Safety finalmente disponibile

Microsoft lancia la nuova app Family Safety per iOS e Android, che il gigante della ricerca aveva testato negli ultimi mesi. Si tratta di un servizio progettato per consentire alle famiglie di gestire il periodo di tempo e l’utilizzo delle app.

I genitori possono quindi utilizzare Microsoft Family Safety per ricevere resoconti sull’utilizzo delle applicazioni dei figli e persino impostare limiti di tempo dando ai bambini la possibilità di richiedere estensioni. Family Safety è compatibile anche con Windows, Xbox e Android, quindi i time limit per giochi e app verranno sincronizzati su più dispositivi. Questo impedisce ai bambini di cambiare device al fine di avere qualche ora in più per giocare a Minecraft o Fortnite. App specifiche possono essere completamente bloccate.

Microsoft ha inoltre aggiunto filtri web e di ricerca per limitare la navigazione a siti adatti ai bambini. Questi filtri funzionano tramite il browser Edge di Microsoft su Windows, Xbox e Android. C’è anche la possibilità di bloccare le spese senza autorizzazione, aiutando l’utente a prevenire indesiderati acquisti da parte dei bambini.

Family Safety può essere utilizzato anche per la condivisione della posizione tra i membri della famiglia. Microsoft ha aggiunto una nuova funzione di clustering della posizione durante la fase beta, che consente alle persone di vedere quando più membri del nucleo familiare si trovano nella stessa posizione.

Microsoft prevede inoltre di aggiungere notifiche relative all’arrivo o alla partenza dei familiari, ma questa sarà una funzionalità premium per gli abbonati a Microsoft 365.