Google ci ricorda di indossare la mascherina col nuovo Doodle

Redazione Webnews,

Mascherina e distanziamento sociale sono l’unico vero strumento efficace che abbiamo oggi per limitare il contagio da coronavirus COVID-19, fondamentali sia nei Paesi in cui la curva dell’epidemia è ancora a livelli drammatici sia in quei Paesi, come l’Italia, in cui si ha la percezione che il peggio sia passato.

Google, già impegnata in prima linea nel contrasto alla diffusione del COVID-19 grazie al sistema di tracciamento dei contatti messo a punto con Google e implementato anche in Italia dall’app Immuni, ha deciso invitare tutti ad indossare la mascherina e praticare il distanziamento sociale nel modo più veloce e diretto per raggiungere tutti: la homepage del motore di ricerca e il Google Doodle che ne è l’assoluto protagonista.

Il Google Doodle di oggi, disponibile in gran parte del Mondo, punta proprio a dare il buon esempio: le lettere che compongono la parola Google indossano una mascherina ciascuna e, in una deliziosa animazione, si allontanano l’una dall’altra in un esempio di distanziamento sociale.

Indossa una mascherina. Salva vite.

È il titolo del Doodle e l’invito per tutti i cittadini del Mondo. Cliccando sul Doodle si verrà indirizzati alla ricerca “coronavirus tip” che in Italia riporta il sito ufficiale dell’applicazione Immuni come risultato in evidenza e una serie di link di approfondimento sulla situazione della pandemia di COVID-19 in Italia e nel resto del Mondo.