Galaxy Note20 e Note20 Ultra 5G: scheda tecnica e prezzo

L’evento Unpacked 2020 di Samsung si è svolto senza alcuna grossa sorpresa. Tutto ciò che era stato anticipato nei giorni scorsi è stato ufficializzato dall’azienda sudcoreana, a cominciare dai nuovissimi Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G, definiti da Samsung “la gamma di prodotti Note più potente mai realizzata“.

I due nuovi dispositivi sono stati progettati per la produttività, ma non solo: alle funzioni tipiche di un computer usato per lavoro si affianca una potenza perfetta anche per i videogiocatori più incalliti, grazie al processore più veloce di tutti i dispositivi della serie Galaxy e l’ottimo display Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento a 120 Hz di cui è dotato il top di gamma, il Galaxy Note20 Ultra 5G.

Entrambi i dispositivi vantano una batteria intelligente di lunga durata e con la ricarica Ultra-Rapida che permette di ottenere più del 50% di carica in soli 30 minuti. Vediamo insieme la scheda tecnica dei due dispositivi.

Galaxy Note20

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus

Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+

: 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+ Dimensioni : 161.6 x 75.2 x 8.3mm

: 161.6 x 75.2 x 8.3mm Peso : 192g

: 192g Memoria : 8GB RAM (LPDDR5)

: 8GB RAM (LPDDR5) Archiviazione : 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera anteriore : 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2

: 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2 Fotocamera principale : 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF

: 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF Batteria : 4,300mAh

: 4,300mAh Connettività : [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

: [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale

: Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale Autenticazione : Impronta digitale, riconoscimento del viso

: Impronta digitale, riconoscimento del viso Audio: Suono surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluso)

Galaxy Note20 Ultra 5G

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : 6.9″ Dual edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

Infinity-O Display (3088×1440),496ppi, certificato HDR10+, Frequenza di aggiornamento dello schermo automatica 1-120 Hz

: 6.9″ Dual edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3088×1440),496ppi, certificato HDR10+, Frequenza di aggiornamento dello schermo automatica 1-120 Hz Dimensioni : 164.8 x 77.2 x 8.1mm

: 164.8 x 77.2 x 8.1mm Peso : 208g

: Intel UHD Graphics Memoria : 12GB RAM (LPDDR5)

: 12GB RAM (LPDDR5) Archiviazione : 512GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 512GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera anteriore : 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2

: 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2 Fotocamera principale : 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF

: 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF Batteria : 4,500mAh

: 4,500mAh Connettività : [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

: [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale

: Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale Autenticazione : Impronta digitale, riconoscimento del viso

: Impronta digitale, riconoscimento del viso Audio: Suono surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluso)

Galaxy Note20 sarà in vendita nella versione 4G ad un prezzo consigliato di 979 euro e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di 1.079 euro. Galaxy Note20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.329, e in esclusiva solo sullo Shop online Samsung.com nella versione con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.429.