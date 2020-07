Samsung: un video rivela i prodotti in arrivo il 5 agosto

Redazione Webnews,

Il prossimo 5 agosto si terrà l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2020, che sarà trasmesso in streaming per via dell’emergenza coronavirus. Solitamente l’evento è legato al nuovo Galaxy Note, ma stavolta l’azienda sud coreana è orientata a mostrare ben cinque nuovi dispositivi, tra i quali dovrebbe esserci anche il tablet Galaxy Tab S7. Dopo le indiscrezioni delle passate settimane, ci ha pensato Samsung stessa a dare qualche indizio importante tramite un teaser condiviso tramite YouTube e gli altri canali social.

Samsung: i cinque prodotti in arrivo il 5 agosto

Nel breve filmato viene mostrata la fabbricazione di alcuni dispositivi, ma prima che il video termini spunta una foto oscurata dalla quale trapelano i nuovi prodotti in arrivo tra qualche giorno. Sicuramente, fanno parte di questo set Galaxy Note 20 e Note 20, le due versioni del nuovo phablet dell’azienda sud coreana. Ci sarà anche la nuova versione del pieghevole Samsung, il Samsung Galaxy Z Fold, l’evoluzione del Galaxy Fold, cui mancherà sostanzialmente il numero 2 nella denominazione.

Dall’immagine scura emerge anche la presenza delle nuove cuffie in ear, che secondo le indiscrezioni si dovrebbero chiamare Galaxy Buds Live. Sembra confermata anche la presenza tra i cinque dispositivi del nuovo smartwatch Galaxy Watch 3 (anche in questo caso si parla di due versioni, una dal diametro da 41 e una da 45 mm), mentre dal teaser trapela anche un dispositivo di dimensioni non proprio piccole. Tutti gli indizi portano dunque verso il Samsung Galaxy Tab S7, che dovrebbe essere realizzato in due versioni, Tab S7 e Tab S7+, che differiranno per alcune caratteristiche tecniche.

Insomma, dopo il periodo di lockdown, sembra che Samsung abbia deciso di aggredire in maniera importante il mercato nella seconda parte del 2020. E non è tutto, perché oltre ai cinque dispositivi che trapelano del teaser relativo al Galaxy Unpacked 2020, potrebbe esserci qualche altra gradita sorpresa.

Samsung Galaxy Unpacked 2020: il teaser ufficiale