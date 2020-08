GTA Online, previsti esclusivi su PS5 e Xbox Series X

Matteo Tontini,

Chiunque giocherà GTA Online su PC, PS5 e Xbox Series X potrà contare su alcuni contenuti esclusivi. Lo ha annunciato Take-Two, società proprietaria di Rockstar Games, durante l’ultima call con gli investitori.

La versione di GTA 5 per console di nuova generazione sarà disponibile alla fine del 2021, quindi circa un anno dopo il debutto di PS5 e Xbox Series X, e sfrutterà le potenzialità dei nuovi hardware per dare una ventata d’aria fresca all’esperienza di gioco. Ecco probabilmente perché alcuni contenuti rimarranno prerogativa degli utenti next-gen.

Non è una novità per Rockstar comportarsi così, dopotutto: già nel passaggio da PS3 e Xbox 360 alle attuali versioni della piattaforma online l’approccio era stato lo stesso, visto che anche la old gen era stata tagliata fuori dagli aggiornamenti dei contenuti.

In questo modo la società spinge gli utenti a effettuare il cosiddetto salto generazionale per potersi gustare le novità della versione online di GTA 5, una mossa che potrebbe anche avere il sapore di obsolescenza programmata (in questo modo, infatti, gli utenti sarebbero invogliati ad acquistare più copie del titolo Rockstar per eccellenza), ma tant’è.

A proposito di PS5, di recente è emerso un brevetto che sembra suggerire una versione Pro, sebbene sia assolutamente presto per parlarne. Le console next-gen dovrebbero esordire intorno al periodo natalizio, quindi sono in molti i giocatori che stanno risparmiando per mettere le mani al portafoglio quando sarà il momento.