Microsoft e Samsung insieme per Xbox Game Pass su Android

Redazione Webnews,

Samsung e Microsoft hanno deciso di sfruttare la partnership anche sul fronte dell’intrattenimento e portare i giochi più apprezzati dagli utenti per Xbox sui nuovi dispositivi della serie Galaxy di Samsung, i potenti e versatili Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G annunciati ieri dall’azienda sudcoreana.

Questa inedita collaborazione sarà possibile grazie ad Xbox Game Pass Ultimate, un servizio cloud in abbonamento che permetterà di accedere ad oltre 100 giochi per Xbox direttamente dal proprio smartphone o tablet. Scrive Samsung:

L’esperienza di gioco della serie Galaxy Note20 è ulteriormente migliorata con il Game Booster basato sull’Intelligenza Artificiale e l’ottimizzazione della risposta audio Bluetooth, oltre alla latenza del tocco a 240Hz sul Galaxy Note20 Ultra 5G.

Grazie a Samsung DeX sarà possibile, per la prima volta, collegare in modalità wireless Galaxy Note20 a una Smart TV e sfruttare così uno schermo più grande per le sessioni di gioco, gestendo in contemporanea i due schermi e interagire coi propri amici o followers anche mentre si gioca o si trasmette in diretta.

L’app Xbox Game Pass sarà scaricabile dal 15 settembre prossimo direttamente dal Galaxy Store di Samsung, mentre dal 15 agosto il Galaxy Note20 e il Galaxy Tab S7 saranno disponibili anche in bundle con un apposito controller per lo streaming dei giochi che permetterà anche di ricaricare lo smartphone o il tablet durante le sessioni di gioco.