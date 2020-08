Google rimuove Fortnite da Google Play

Redazione Webnews,

La guerra tra Epic Games e Apple è appena diventata la guerra di Epic Games contro Apple e Google. Dopo la decisione di Apple di rimuovere Fortnite dall’App Store, Google ha seguito la strada di Cupertino e, in serata, ha rimosso Fortnite da Google Play Store per Android.

I due colossi, quindi, uniscono le forze contro Epic Games, anche se gli utenti di Fortnite per Android non soffriranno come quelli di iOS, che rischiano di non poter accedere a Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 in uscita tutto il Mondo il 27 agosto prossimo.

Fino allo scorso aprile Fortnite non era disponibile su Google Play, ma gli utenti potevamo comunque installarlo scaricando il file di installazione rilasciato da Epic Games tramite il browser mobile.

Ora che Google ha deciso di rimuovere Fortnite da Google Play, gli utenti potranno tornare ad utilizzare il vecchio sistema per installare Fortnite sui dispositivi Android senza alcun problema.