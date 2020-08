TikTok, 1 utente su 3 potrebbe avere 14 anni o meno

Matteo Tontini,

TikTok è senz’altro un’app popolare tra gli utenti giovani, ma soprattutto tra i giovanissimi. Questo è il motivo principale per cui si tratta di un servizio che attrae sia inserzionisti che potenziali acquirenti. Ma quanto sono giovani gli iscritti a TikTok?

Secondo quanto riportato dal New York Times, fino a un terzo dei 49 milioni di utenti negli Stati Uniti potrebbe avere 14 anni o meno. Ciò solleva preoccupazioni circa la tutela della privacy, in molti infatti si chiedono se il servizio stia facendo abbastanza per proteggere i suoi utenti più giovani. In caso contrario, ciò potrebbe indurre Microsoft e Twitter a riconsiderare l’acquisto dell’app.

A luglio, si stimava che 18 milioni di utenti giornalieri di TikTok negli Stati Uniti avessero 14 anni o meno. Per avere un raffronto diretto, 20 milioni di utenti quotidiani avevano più di 14 anni. Gli altri erano classificati con un’età sconosciuta.

TikTok chiede agli iscritti di auto-segnalare i propri compleanni e utilizza tool come il riconoscimento facciale per stimare la loro età. Gli utenti di età inferiore a 13 anni hanno accesso solo a una modalità “limitata” dell’applicazione, che non consente di condividere informazioni personali o video. Tuttavia non sarebbe difficile mentire per aggirare i limiti di età: d’altro canto l’app non richiede il consenso dei tutori e i video sembrano non essere soggetti a rigidi controlli. Un ex dipendente di TikTok ha dichiarato al New York Times che le clip di bambini che sembravano avere meno di 14 anni potevano rimanere online anche per settimane.

La posta in gioco è piuttosto alta. Se TikTok dovesse violare il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), che richiede il permesso dei genitori prima che le piattaforme Internet raccolgano informazioni personali sui minori di 13 anni, potrebbe incorrere in pesanti multe.