Sky WiFi: la copertura passa da 26 a 149 città

Redazione Webnews,

Sky WiFi continua ad espandersi. Il servizio di banda ultralarga in fibra ottica FTTH è partito a giugno scorso in 26 città, ma oggi sono già 149 quelle coperte dalla nuova Rete (scopri qui come verificare la copertura nella tua città). Il colosso di Rupert Murdoch punta molto sulla sua nuova linea fissa e a partire dal 25 agosto si aprirà ai non abbonati alla TV satellitare. Attraverso un’unica soluzione, i non abbonati possono sottoscrive i servizi Sky TV + internet + voce, senza disporre della parabola.

Sky WiFi: nuovo spot con Jude Law

Per lanciare la nuova campagna abbonamenti “estesa”, Sky WiFi ha scelto l’attore Jude Law quale testimonial dello spot realizzato dal regista Barry Skolnick. Ambientato nelle città di Venezia, Milano e Genova, lo spot si concentra sulla “importanza delle connessioni invisibili”. Alla base del lancio pubblicitario – che avverrà in concomitanza con la finale di Champions League in programma stasera tra PSG e Bayern – c’è il motto “Semplice, potente e spettacolare”, con cui Sky ha presentato al pubblico il proprio servizio di banda ultralarga.