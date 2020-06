Copertura SKY WiFi: come si verifica

Redazione Webnews,

Sky Wifi è la nuova offerta di fibra ottica disponibile in Italia dal 16 giugno. Il servizio è stato lanciato da Sky Italia, che opera nel nostro territorio già tramite la nota emittente satellitare, nei cui palinsesti ci sono cinema, sport, intrattenimento, musica, cartoon e quant’altro. Nella prima fase, la nuova offerta può essere sottoscritta solo in 26 città italiane ed esclusivamente da parte di chi ha già un abbonamento a Sky. L’obiettivo è quello di estendersi entro l’estate a 120 città, consentendo anche a chi non ha un abbonamento all’emittente satellitare di effettuare una sottoscrizione alla fibra. Sky WiFi si basa sulla fibra ottica (FTTH) di Open Fiber e si vuole distinguere dalle altre offerte simili per qualità dello streaming e velocità in upload. La velocità massima in download è di 1 Gb/s, mentre in upload il limite è 300 Mb/s Quasi certamente, per chi non ha un abbonamento alla tv satellitare, Sky prevederà pacchetti all inclusive con fibra ottica e contenuti televisivi in streaming.

Copertura Sky Wifi: come verificarla

Sei un abbonato Sky e vuoi scoprire se la tua zona è coperta da Sky WiFi? Puoi effettuare la verifica della copertura in pochissimi istanti. Basta andare su questo indirizzo per trovarsi di fronte un form da compilare con Città, Provincia, Indirizzo, N. Civico e Codice postale. Una volta completati i campi non resta che cliccare il pulsante blu Verifica. Se il tuo indirizzo è già coperto da Sky Wifi riceverai un messaggio di conferma e potrai da subito utilizzare uno dei metodi di contatto (area Fai da te del sito, email, call center) per chiedere l’attivazione del servizio. In caso contrario, la verifica della copertura presenterà il seguente messaggio: “Il tuo indirizzo non è ancora coperto”.

Il sito ti chiede a questo punto di lasciare i tuoi dati, un indirizzo email o un numero di telefono per essere ricontattato appena Sky Wifi sarà attivo nella tua zona. Per completare la procedura e lasciare un proprio recapito, occorre accettare l’informativa sulla privacy con un check sull’apposito box in basso e un clic su Conferma.

Ski Wifi: le città già coperte e quelle in arrivo

– Città già coperte da Sky Wifi: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia.

– Città coperte entro l’estate: Acerra, Agrigento, Alessandria, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foggia, Forlì, Gela, Grosseto, Grugliasco, Imola, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Molfetta, Moncalieri, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, Parma, Pero, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma (5 quartieri, Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina, Torrino), Rozzano, Salerno, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Venaria Reale, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.