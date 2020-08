Google Chrome ora permette di raggruppare schede

Matteo Tontini,

Google Chrome ha introdotto una nuova funzione che potrebbe essere particolarmente utile per coloro che si ritrovano quotidianamente a tenere più schede del browser aperte. Gli utenti, infatti, possono adesso raggruppare le schede secondo un criterio personalizzato, quindi etichettare i gruppi creati con nomi e colori.

La funzione permette di comprimere il gruppo e di espanderlo all’occorrenza. In questo modo, le persone possono avere uno spazio decente per lavorare nella barra dei tab e, soprattutto, hanno l’opportunità di mettere ordine per un lavoro più efficiente.

Non è, a ogni modo, la sola funzione inclusa nel nuovo corposo aggiornamento di Google Chrome. Infatti, adesso, quando si passa il mouse su una scheda si può vedere un’anteprima in miniatura della pagina. È inoltre possibile compilare e salvare PDF direttamente nel browser o utilizzare le scorciatoie PDF di Adobe. Inoltre in futuro, quando si utilizzerà il proprio laptop in modalità tablet, si potrà scorrere tra le schede e navigare sul web utilizzando i controlli touchscreen (la funzione sarà disponibile prima sui Chromebook).

Il nuovo update di Google Chrome dà peraltro importanza alla velocità: il colosso della ricerca ha affermato che la nuova versione del browser è più veloce del 10% rispetto alla precedente.