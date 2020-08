WhatsApp: il tema nero anche su PC, Mac e Web app

Redazione Webnews,

WhatsApp espande il tema scuro praticamente su tutte le piattaforme disponibili. Dopo aver introdotto l’interfaccia nera nell’app per dispositivi Android e iOS a partire da marzo scorso, l’applicazione di proprietà di Facebook è ora utilizzabile in dark mode anche su computer Windows, macOS e tramite la Web app accessibile tramite qualunque browser. Fino a qualche giorno fa, era possibile provare la modalità scusa su queste piattaforme solo attraverso alcuni trucchi e operazioni complesse. Da qualche ora, però, è possibile attivarla direttamente dalle Impostazioni delle rispettive versioni.

Insomma, se gli utenti che si connettono a WhatsApp prevalentemente da PC, mac o tramite browser, possono ora scegliere l’interfaccia tradizionale chiara, oppure quella scusa. A cambiare è sostanzialmente la tavolozza dei colori, con un aspetto scuro predominante, ma con richiami al verde, il colore storico dell’app di messaggistica. La dark mode va ad agire sostanzialmente su tutte le aree dell’applicativo, dalle conversazioni, alle Impostazioni etc.

WhatsApp: come attivare il tema scuro su PC, Mac e Web app

La procedura per attivare la dark mode sulle piattaforme appena aggiunte è la medesima e non richiede alcun aggiornamento di WhatsApp. Basta cliccare sul menu costituito dai tre puntini presenti in alto a sinistra; cliccare su Impostazioni, poi su Tema e scegliere l’impostazione preferita tra Chiaro e Scuro. Ovviamente, una volta passati all’interfaccia scusra, è possibile tornare a quella chiara rapidamente e attraverso la medesima procedura.