Fall Guys, presentata la Stagione 2 con un video

Matteo Tontini,

Era nell’aria già da un po’, ma solo nelle scorse ore – in occasione di Gamescom 2020 – è stata presentata la Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout, divertente battle royale che sta conquistando tutti.

Come è possibile notare nella clip riportata qui sotto, il gioco introdurrà un tema piuttosto interessante questo autunno: il fantasy. Ciò si traduce in costumi di cavalieri, maghi, vichinghi e persino draghi colorati.

E ovviamente nuovi livelli “ispirati a epiche missioni del Medioevo” che includeranno elementi come castelli, ponti levatoi e assi oscillanti. Non si conosce ancora nessuna delle nuove regole, ma alcuni stage avranno blocchi e rampe che si potranno spostare. Si spera che nessuno dei nuovi livelli sarà esasperante come Slime Climb perlomeno, lo stage di tipo Gara nel quale i giocatori devono sfidarsi attraversando uno stretto percorso pieno di ostacoli.

Il fulcro dell’intera esperienza proposta dai ragazzi di Mediatonic è ovviamente la scelta dei mini-giochi. Con l’arrivo della seconda stagione, Fall Guys si riempirà anche di nuove sfide per rendere i round di ogni partita ancora più imprevedibili e rischiosi da superare. La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout verrà distribuita in contemporanea su PlayStation 4 e PC prossimamente. Non resta che pazientare per scoprire la data di debutto ufficiale.