Android Auto si aggiorna: collegamento con le auto più facile

Redazione Webnews,

Gli utenti di Android Auto avranno vita più facile nel collegamento dei propri dispositivi Android alle automobili compatibili col sistema per auto targato Google.

In tutta onesta, salvo qualche eccezione legata a possibili incompatibilità o aggiornamenti non effettuati, collegare il proprio smartphone Android ad un’auto compatibile con Android Auto è un passaggio molto semplice, ma il nuovo aggiornamento – Android Auto 5.5.602944 e Google Play Services 20.30.19 – porta con sé una nuova interfaccia che mette in evidenza la procedura di collegamento ad un’automobile.

Un nuovo pulsante Collega un’auto permette di avviare la procedura di connessione di un dispositivo Android ad un’auto compatibile con Android Auto con un semplice tap. Una finestra ad hoc guida l’utente nella procedura di collegamento, scegliendo tra una connessione con cavetto USB, tramite Bluetooth o, nel caso in cui l’auto lo permetta, in modalità wireless.

L’aggiornamento di Android Auto è ancora in fase di rollout a seconda dei dispositivi. Se non l’avete ancora ricevuto non vi resta che pazientare ancora un po’.