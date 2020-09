PS5, niente retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3?

Matteo Tontini,

PS5, console Sony di nuova generazione in arrivo in inverno, potrebbe essere retrocompatibile solo con PlayStation 4. Secondo alcune recenti indiscrezioni, infatti, la piattaforma non sarebbe in grado di far girare i giochi PS1, PS2 e PS3.

A dare la notizia (non ufficiale ovviamente) è la pagina del supporto tecnico di Ubisoft, dove vengono fornite indicazioni del passaggio dei titoli da PS4 a PS5. Stando a quanto riportato dal publisher francese:

La retrocompatibilità sarà disponibile per i giochi PlayStation 4 supportati, ma non per quelli PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation.

Insomma, il messaggio arriva forte e chiaro. E sebbene non si tratti di una conferma ufficiale, la fonte è piuttosto attendibile. Pensandoci bene, è una mossa che ha senso: è possibile infatti che l’azienda nipponica intenda continuare a spingere l’acceleratore su PlayStation Now anche con la console di prossima generazione, così da garantire la retrocompatibilità con giochi old-gen.

A questo punto non resta che aspettare un’eventuale conferma o smentita da parte di Sony, che potrebbe fare chiarezza sulla questione. Di recente la società giapponese ha affermato che sarà una sfida lanciare PS5 durante una pandemia, ma non sarà questo a impedirgli di garantire ai giocatori un debutto in pompa magna come accaduto per le piattaforme precedenti. Sembrerebbe inoltre che Sony stia puntando molto ai feedback aptici per offrire una migliore esperienza, perché pare che la grafica di PlayStation 4 non possa essere migliorata in modo significativo con la nuova console.