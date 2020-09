Disney+, Mulan dal 4 dicembre senza tariffa extra

Matteo Tontini,

Disney+ permetterà agli utenti di guardare il live-action di Mulan dal 4 settembre, attraverso una formula premium che prevede il pagamento di 21,99 euro (in aggiunta al canone mensile della piattaforma). Tuttavia, c’è la possibilità di vedere il film anche senza sborsare l’extra, bisognerà semplicemente attendere tre mesi.

Le FAQ dell’azienda confermano le indiscrezioni precedenti secondo cui Mulan sarà disponibile come parte del normale catalogo di Disney+ a partire dal 4 dicembre. La Casa di Topolino riporta:

A partire dal 4 settembre, con Premier Access, puoi guardare Mulan prima che sia disponibile per tutti gli abbonati Disney+ o altrove. Il servizio offrirà l’accesso al film per 21,99 euro su disneyplus.com e attraverso l’app Disney+ su piattaforme selezionate. L’offerta Premier Access sarà disponibile fino al 2 novembre 2020 alle 23:59. Una volta ottenuto l’accesso a Mulan, potrai guardarlo tutte le volte che vuoi su qualsiasi piattaforma che supporti Disney+. Il tuo accesso a Mulan continuerà finché sarai un abbonato attivo. La pellicola sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ il 4 dicembre 2020 senza costi aggiuntivi.

Anche la landing page di Disney è stata aggiornata con la data del 4 dicembre, apparsa a intermittenza negli ultimi giorni. Sarà dunque interessante vedere quanti utenti preferiranno sborsare il costo aggiuntivo per vedere subito il film e quanti, invece, decideranno di aspettare tre mesi. In occasione del lancio di Mulan, inoltre, dal 4 settembre la società dovrebbe rendere disponibile la nuova funzione Group Watch: si tratta di uno strumento che, in sostanza, consente di guardare insieme ad amici e parenti i film e le serie TV a distanza.