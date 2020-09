Into The Breach gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Epic Games fa un nuovo regalo ai giocatori PC: sul suo negozio digitale, infatti, è possibile scaricare gratuitamente Into The Breach, titolo che va a rimpiazzare Hitman (il gioco sul famoso sicario era disponibile a costo zero fino al 3 settembre).

Into The Breach è uno stuzzicante strategico a turni sviluppato da Subset Games, vale a dire i creatori di FTL. Proprio come quest’ultimo titolo indie, il gioco offerto da Epic Games offre una grafica rétro davvero accattivante e ben curata, proponendo meccaniche rogue-lite che potrebbero mettere a dura prova anche i nervi dei più avvezzi al genere.

Il giocatore si troverà controllare potenti robot del futuro per sconfiggere una minaccia aliena, e ogni tentativo di salvare il mondo sarà rappresentato da sfide generate casualmente. Ne consegue che ogni partita sarà diversa dalla precedente, una soluzione che garantisce al gioco una notevole longevità.

Come scaricare Into The Breach gratis

Per ottenere gratis il titolo di Subset Games non ci vuole molto. Basta andare sul negozio digitale di Epic Games e accedere alla pagina dedicata al gioco. Bisogna chiaramente entrare con il proprio account (nel caso in cui non si avesse un profilo sullo store, lo si potrà creare gratuitamente).

Dopodiché basterà premere il pulsante Ottieni per riscattarlo e procedere all’acquisto. Val la pena sottolineare che l’offerta sarà valida fino alle 17:00 del 10 settembre, poi il gioco tornerà al suo prezzo di listino (14,99 euro). Pertanto è consigliabile affrettarsi per evitare che la promozione finisca.