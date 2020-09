Microsoft conferma: Xbox Series S uscirà il 10 novembre

Redazione Webnews,

Dopo il leak di questa mattina, Microsoft non soltanto ha confermato l’esistenza della nuova console Xbox Series S, versione economica dell’attesissima Xbox Series X, ma anche ufficializzato la sua data di uscita: 10 novembre 2020.

La data ufficializzata oggi da Microsoft è la stessa indicata da numerose indiscrezioni come quella del rilascio di Xbox Series X, non menzionata in alcun modo nell’annuncio odierno di Microsoft. Le due console di nuova generazione potrebbero essere rilasciata in contemporanea – ma in casa Redmond potrebbero essere in attesa della prima mossa di Sony con PlayStation 5 – ma non possiamo escludere che Microsoft abbia deciso di sondare prima il terreno con Xbox Series X e attendere ancora qualche settimana per lanciare la versione top di gamma.

Xbox Series S avrà un prezzo di vendita di 299 dollari al momento del lancio, proprio come rivelato dai recenti leak. Il trailer conferma anche il sopporto della nuova console fino a 120 fps a 1440p, così come il ray tracing e hard disk SSD da 512 GB. Nessuna conferma sulle altre specifiche, ma tutto lascia immaginare che la nuova console economica condividerà molte delle specifiche con la sorella maggiore, Xbox Series X.