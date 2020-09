Xbox Series X, ecco la line-up di lancio

Matteo Tontini,

Ora che sappiamo quando usciranno Xbox Series X e Series S, gli studi di sviluppo stanno finalmente fissando le date di debutto dei giochi di nuova generazione, sostituendo il fastidiosamente vago “Vacanze 2020” che abbiamo letto spesso. Molti di questi faranno parte della line-up di lancio delle ultime console Microsoft, quindi ecco uno sguardo ravvicinato ai giochi disponibili su Xbox Series X e Series S al Day One (almeno quelli che conosciamo finora).

Tra i grandi nomi che debutteranno su Xbox quel giorno ci sono Assassin’s Creed Valhalla, Gears Tactics (precedentemente un’esclusiva per PC), The Falconeer, Yakuza: Like a Dragon e Tetris Effect: Connected. Inoltre la prossima grande espansione di Destiny 2, Beyond Light, arriverà quel giorno e sarà inclusa in Xbox Game Pass. Va ricordato che tutti questi giochi saranno disponibili anche su Xbox One.

Tanti titoli recenti e alcuni che usciranno prima del 10 novembre, inoltre, avranno versioni ottimizzate per Xbox Series X e S (sebbene non tutti necessariamente al Day One della console). Questo il caso di Dirt 5, Watch Dogs: Legion, Fortnite, NBA 2K21, The Witcher 3: Wild Hunt, Control, Doom Eternal e Marvel’s Avengers.

Ci sono altri grandi giochi in arrivo nei giorni successivi al lancio di Series X e S, in particolare Call of Duty: Black Ops Cold War e Cyberpunk 2077. Inoltre, ci sono un sacco di titoli previsti per i prossimi mesi che non hanno ancora date di debutto definitive.

Insomma, anche se ci sarà una grande assenza nella line-up iniziale visto il posticipo al 2021 di Halo: Infinite, non mancheranno certo buoni giochi a coloro che vorranno prendere una Xbox Series X o Series S il primo giorno.