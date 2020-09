Rocket League sarà free-to-play dal 23 settembre

Matteo Tontini,

Psynonix ha annunciato un paio di mesi fa che avrebbe reso Rocket League free-to-play, e adesso finalmente sappiamo con precisione quando accadrà: il 23 settembre.

Bisogna però sottolineare una cosa nel caso in cui lo si volesse giocare su Xbox One: gli utenti avranno ancora bisogno di Xbox Live Gold per accedere al multiplayer online sulla piattaforma Microsoft, al contrario dei giocatori Switch e PS4 che non necessiteranno di un abbonamento Switch Online o PlayStation Plus per sfidare i loro amici.

Negli ultimi due mesi, Psyonix ha spiegato come funzioneranno i vari aspetti del passaggio al free-to-play. A partire da oggi sarà disponibile un aggiornamento per coloro che già si dilettano con Rocket League, utile a collegare il gioco a un account Epic Games. Dopo averlo fatto, potranno accedere agli oggetti già sbloccati su tutte le piattaforme. Coloro che possiedono il gioco riceveranno anche oggetti Legacy e l’aggiornamento includerà altre piccole aggiunte.

Quando Rocket League sarà free-to-play la prossima settimana, debutterà su Epic Games Store. Riscattando il gioco sul negozio digitale di Epic entro il 23 ottobre, i giocatori riceveranno un coupon di 10 euro che potranno utilizzare per qualsiasi gioco o componente aggiuntivo nello store, a condizione che costi almeno 14,99 euro. Scaricando Rocket League da Epic Store, i giocatori riceveranno anche un paio di oggetti bonus puramente estetici quando lanceranno il titolo per la prima volta.

Rocket League, per chi non lo sapesse, è un gioco arcade del 2015 e permette ai giocatori di sfidarsi a una partita di calcio utilizzando delle super vetture.