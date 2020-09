PS5, tutti i trailer dei giochi next-gen rivelati

Matteo Tontini,

Nel corso dell’evento in cui sono stati svelati prezzo e uscita di PS5, Sony ha colto l’occasione per mostrare alcuni emozionanti trailer dei giochi in arrivo per la novella console casalinga di casa. Tra questi si annoverano Demon’s Souls, Final Fantasy 16, Marvel’s Spider-Man Miles Morale, Deathloop, Fortnite, Resident Evil Village, Hogwarts Legacy e molto altro. Qui di seguito è possibile guardarli tutti, uno per uno.

Sebbene non fosse una sorpresa, visti i precedenti leak, Final Fantasy 16 si prepara a sbarcare come esclusiva console PlayStation 5 (ma uscirà anche su PC) e riproporrà il solito mix tra action e GDR degli ultimi anni.

I fan dell’Uomo Ragno potranno invece godersi Marvel’s Spider-Man Miles Morales, sequel del titolo sviluppato da Insomniac Games esclusivamente per PlayStation 4.

Resident Evil Village, ottavo capitolo della fortunata serie horror di Capcom, sarà disponibile nel 2021 ma il trailer ci dà un assaggio dell’atmosfera tetra e inquietante che i giocatori potranno aspettarsi.

I fan di Harry Potter saranno accontentati da Hogwarts Legacy, titolo che li catapulterà nella nota scuola di magia verso la fine del 1800. Il gioco sarà disponibile nel 2021.

C’è anche il remake di Demon’s Souls tra le produzioni più attese su PlayStation 5: il titolo non soltanto rivoluziona il comparto grafico, ma migliora anche altri aspetti come il multiplayer online.

E ancora, spazio è stato dato a God of War Ragnarock, nuovo capitolo della serie dedicata a Kratos. A sorpresa, il gioco debutterà nel 2021.

Di seguito è possibile dare un’occhiata agli altri trailer dei giochi PS5 mostrati.